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Россиянину Абдурахимову после UFC 242 рекомендовано не тренироваться полгода

21:06

После турнира UFC 242 стали известны медицинские рекомендации для бойцов, получивших повреждения, сообщает MMA Junkie. Российскому тяжеловесу Шамилю Абдурахимову, который проиграл Кертису Блейдсу, не стоит активно тренироваться полгода из-за перелома носа.

В главном поединке турнира россиянин Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона организации в легком весе в бою против американца Дастина Порье. Хабибу рекомендовано не заниматься спортом 7 дней, его сопернику — месяц.

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