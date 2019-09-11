Россиянину Абдурахимову после UFC 242 рекомендовано не тренироваться полгода

После турнира UFC 242 стали известны медицинские рекомендации для бойцов, получивших повреждения, сообщает MMA Junkie. Российскому тяжеловесу Шамилю Абдурахимову, который проиграл Кертису Блейдсу, не стоит активно тренироваться полгода из-за перелома носа.

В главном поединке турнира россиянин Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона организации в легком весе в бою против американца Дастина Порье. Хабибу рекомендовано не заниматься спортом 7 дней, его сопернику — месяц.