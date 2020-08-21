22 августа в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) российский боец MMA Вадим Немков проведет поединок за титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе с американцем Райаном Бейдером. Начало — не ранее 05.00 (мск).

На счет 28-летнего Немкова 11 побед и 2 поражения в MMA. У 37-летнего Бейдера — 27 побед и 5 поражений.

«Матч ТВ» в прямом эфире покажет трансляцию боя между Немковым и Бейдером. Эфир начнется в 04.55.

Видеотрансляция боя Немков — Бейдер