Рамазан Исмаилов: «Двалишвили работал в бою с Яном, как кардиомашина»

Рамазан Исмаилов, брат и тренер Магомеда Исмаилова объяснил, почему Петр Ян проиграл грузину Мерабу Двалишвили.

«Я думал, что Ян выиграет. Он сдерживал борьбу более физически сильных соперников, например, Стерлинга. Мераб слабее физически. Он ни разу не смог удержать Петра на полу, Ян защитился практически от всех тейкдаунов. То есть борец не смог ничем удивить его в борьбе, за исключением темпа и количества тейкдаунов. Каждые пять секунд были попытки перевода, что сбивало ритм боя для Яна. Мне кажется, определяющей в этом бою стала выносливость. В один момент Петр начал принимать удары на себя.

Он показал, что хорош в борьбе, что может защищаться и не дает контролировать себя на полу. Но Мераб доносил удары за счет постоянных угроз тейкдаунов. Вроде бы Петр ударник и должен был его перебивать, но он наносил меньшее количество ударов. Были у него и удачные моменты, но он проиграл каждый раунд. Функциональное состояние определило все. Ян должен был и защищаться от борьбы, и сам задавать темп, а получилось, что он не раскрыл свои сильные стороны. Был момент, когда Ян подхватил ногу и свалил Двалишвили, но до конца раунда оставалось уже мало времени. Он просто устал от постоянного напряжения. Двалишвили работал, как кардиомашина, а Петр все время думал о защите. Ничего страшного, по сути, это первое настоящее поражение в UFC. Думаю, этот бой сделает Яна сильнее, если он не опустит руки», — приводит «РБ Спорт» слова Исмаилова.

Петр Ян проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей в главном поединке турнира UFC Fight Night 221, который прошел в ночь на 12 марта в Лас-Вегасе.