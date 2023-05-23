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Раисов рассказал, в чем российские бойцы ММА превосходят иностранных

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Легковес АСА Юсуф Раисов рассказал, в чем российские бойцы ММА превосходят иностранных спортсменов.

«Если вообще сравнивать российских бойцов с заграничными, то последние не умеют бороться, и им тяжело будет биться с российским борцом высокого уровня. Ведущие российские бойцы поэтому смогут встретиться с любым мировым топом и как минимум не быть аутсайдером в этом противостоянии. В большинстве своем мировые рейтинги выстраивают за счет известности спортсменов, а не их уровня. Могу уверенно без всякой предвзятости сказать, что мой дивизион АСА — один из лучших в мире», — цитирует Раисова MMA.Metaratings.ru.

В последнем поединке Раисов уступил Эдуарду Вартаняну техническим нокаутом в полуфинале Гран-при АСА 4 ноября 2022 года.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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