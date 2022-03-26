Раисов после победы над Диасом: «Хотел бы побиться с Рамосом, а не с Резниковым»

Российский боец ММА Юсуф Раисов прокомментировал победу над бразильцем Хакраном Диасом и рассказал, с кем хотел бы провести поединок.

«Хороший, духовитый и выносливый соперник, — сказал Раисов журналистам после победы над Хакраном Диасом. — Я не почувствовал его удары. Надо посмотреть на его лицо. Свое лицо я пока не видел. Особо ничего не чувствую на данный момент».

«Эдуард Вартанян или Луис Пенья? Стилистически мне больше нравится Пенья. С Пеньей был бы более громкий поединок для обширной публики. А так мой бой с Эдиком давно обсуждался. Эдик — хороший боец, ветеран ММА. С любым из них готов встретиться. Оба являются хорошими бойцами».

«Хотел бы, чтобы в финале Гран-при моим соперником был Артем Резников? Хотел бы побиться с Дави Рамосом. Он мне больше нравится, как соперник. Рамос — очень хороший грэпплер, в прошлом побеждавший Фабрисио Вердума. Думаю, что из этой восьмерки Дави — лучший грэпплер».

Раисов победил Диаса единогласным решением судей по итогам пятираундового боя в рамках Гран-при АСА в легком весе. Бойцы сразились на турнире АСА 138, который проходил 26 марта в Грозном.

На счету Раисова 19 побед и 2 поражения. В прошлом россиянин раздельным решением уступил Артему Резникову.