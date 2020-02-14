Пять бойцов из клуба Хабиба осуждены на 20 месяцев за избиение самбиста

Пять бойцов из клуба MMA Eagles Moscow, принадлежащего Хабибу Нурмагомедову, получили по 20 месяцев тюрьмы, сообщает телеграм-канал Mash. По данным следствия бойцы и их тренер, четырехкратный чемпион России Феликс Уруджев, пытались убить бронзового призера чемпионата России по самбо Шамиля Курамагомедова по заказу олигарха Зиявутдина Магомедова.

Олигарх якобы предложил бойцам поучаствовать в криминальной схеме по захвату торгового порта Махачкалы, но Курамагомедов отказался. Тогда его и решили убить, чтобы он не выдал следствию планы олигарха. Но план провалился, поскольку бойцов спугнули прохожие. Доказать мотив убийства обвинению не удалось, Дорогомиловский суд дал им 20 месяцев за причинение вреда средней тяжести.