«Путешествие еще не закончилось». Фото Хабиба из аэропорта

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов рассказал о возвращении в Россию.

Три дня назад боец прилетел из США в Дагестан.

— Это было увлекательное путешествие, которое кстати еще не закончилось, — написал Нурмагомедов в Instagram, орфография и пунктуация сохранены. — Толи еще будет... Хотя здоровье превыше всего.

Берегите себя и своих родных, и спорт не может стоять выше жизненных ценностей. Если что мое кофе ванильное.

Шоу UFC 249, которое возглавит поединок между Нурмагомедовым (28-0) и Фергюсоном (25-3), запланировано на 18 апреля. Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что уже определился с новым местом проведения турнира.