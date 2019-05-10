"Продолжаю тренироваться, ничего официального пока нет". Новое фото Хабиба

Боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в своем Инстаграме опубликовал фотографию с тренировки.

– Просто продолжаю тренироваться, ничего официального пока нет, – подписал фото 30-летний российский спортсмен и добавил хэштег "Ramadan2019"

5 мая начался Священный месяц Рамадан – время обязательного поста в исламе.

Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за беспорядки после поединка с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Срок отстранения российского спортсмена истечет в июле 2019-го.