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«Продолжай выпрашивать бой». Ян ответил Стерлингу

14:14

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян ответил Алджамейну Стерлингу. Ранее сообщалось, что россиянин проведет первую защиту титула против американца.

— Ян — бумажный чемпион. Его однослойное резюме настолько тонкое, что я даже зад им подтереть не смогу. Не победил ни одного бойца в топ-5. Я иду за его задницей, — ранее написал в Twitter Стерлинг.

— Продолжай выпрашивать бой, — ответил ему Ян.

— Тебе больше не с кем драться, приятель. Если хочешь, можешь тоже подраться с комментатором и начать делать вид, что ты лучший.

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