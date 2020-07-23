«Продолжай выпрашивать бой». Ян ответил Стерлингу

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян ответил Алджамейну Стерлингу. Ранее сообщалось, что россиянин проведет первую защиту титула против американца.

— Ян — бумажный чемпион. Его однослойное резюме настолько тонкое, что я даже зад им подтереть не смогу. Не победил ни одного бойца в топ-5. Я иду за его задницей, — ранее написал в Twitter Стерлинг.

— Продолжай выпрашивать бой, — ответил ему Ян.

— Тебе больше не с кем драться, приятель. Если хочешь, можешь тоже подраться с комментатором и начать делать вид, что ты лучший.