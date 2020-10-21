«Пришлось искать специальных спарринг-партнеров». Волков рассказал о подготовке к бою с Харрисом

Российский боец смешанного стиля и седьмой номер рейтингов UFC в тяжелом весе Александр Волков рассказал о подготовке к бою с американцем Уолтом Харрисом.

«Тренировались в обычном режиме. Единственный момент был, что несколько человек в нашем зале все-таки, к сожалению, заболели коронавирусом, и пришлось несколько спарринг-партнеров и тренеров из лагеря убрать, — рассказал Волков РЕН ТВ. — К счастью, остальные бойцы, в том числе и я, не заразились. Продолжили готовиться. В целом лагерь полностью, без каких-либо нареканий.

У Харриса совершенно другая манера, чем у предыдущего соперника, и вообще у многих моих последних соперников. Поэтому пришлось много изучать его манеру, подстраиваться, искать специальных спарринг-партнеров, которые бы могли копировать его стиль».

Волков и Харрис встретятся 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

Волков за карьеру в UFC одержал пять побед при двух поражениях. В активе Харриса 13 боев, шесть их которых закончились победами.