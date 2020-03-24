«Преклоните колено». Сехудо намерен обойти в рейтинге UFC Хабиба и Джонса
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Чемпион UFC в легчайшем и найлегчайшем весах Генри Сехудо (15-2) рассказал о своих ближайших планах. Он намерен обойти Джона Джонса и Хабиба Нурмагомедова? в рейтинге организации.
— Эти два человека находятся выше меня в рейтинге P4P, и я хочу сказать вам одну вещь: никакой вирус меня не остановит, первое место будет моим! — написал Сехудо в своем Instagram. — Преклоните колено.
33-летний американец 9 мая на UFC 250 будет защищать пояс чемпиона легчайшего дивизиона в бою с 33-летним бразильцем Жозе Алдо.