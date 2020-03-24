Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

«Преклоните колено». Сехудо намерен обойти в рейтинге UFC Хабиба и Джонса

01:18
Теги:

Чемпион UFC в легчайшем и найлегчайшем весах Генри Сехудо (15-2) рассказал о своих ближайших планах. Он намерен обойти Джона Джонса и Хабиба Нурмагомедова? в рейтинге организации.

— Эти два человека находятся выше меня в рейтинге P4P, и я хочу сказать вам одну вещь: никакой вирус меня не остановит, первое место будет моим! — написал Сехудо в своем Instagram. — Преклоните колено.

33-летний американец 9 мая на UFC 250 будет защищать пояс чемпиона легчайшего дивизиона в бою с 33-летним бразильцем Жозе Алдо.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир