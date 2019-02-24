"Посмотрим, кто изменился сильнее". Боец UFC Крылов - о реванше с Сен-Пре

Боец полутяжелого веса (до 93 кг) Никита Крылов поблагодарил UFC за то, что ему в соперники дали американца Овинса Сен-Пре.

Поединок состоится 27 апреля на шоу UFC 236 в Атланте (США). Первый бой между Крыловым и Сен-Пре состоялся 15 марта 2014 года. Американец гаитянского происхождения победил болевым приемом в первом раунде.

– Кажется, мы оба немного изменились за 5 лет, – написал Крылов в Инстаграме, выложив снимок с дуэли взглядов перед его поединком с Сен-Пре в 2014-м. – Посмотрим, кто изменился сильнее. Очень признателен UFC за доверие, я ценю, что второй бой подряд получаю соперника из ТОП-15, но именно поэтому я и принял этот бой. Я не верю в то, что серия поражений может тебя сломать и что надо иногда брать соперников полегче. Половина ребят из России не получают парней из рейтингов, но с ними выходят драться голодные и неизвестные бойцы и устраивают серьезные рубки. Поэтому я ценю доверие и рад, что Сен-Пре подписал контракт. Надеюсь, он думает, что я до сих пор не знаю тот прием, которым он победил меня в первый раз.

26-летний Крылов провел 30 боев (24 победы, 6 поражений), из них 9 – в UFC (6 побед, 3 поражения). У 35-летнего Сен-Пре – 35 боев (23 победы, 12 поражений), из которых 18 – в UFC (11 побед, 7 поражений).

Сен-Пре занимает в рейтинге полутяжей UFC 12-е место. Предыдущим противником Крылова был поляк Ян Блахович, входящий в топ-10 – ему боец с Донбасса проиграл во втором раунде (удушение).

Никита Крылов, согласно сайту UFC, представляет Украину, при этом позиционирует себя как российский боец. Гражданства РФ у него сейчас нет, при этом в сентябре в интервью "СЭ" Крылов сообщил, что необходимые документы на получение российского паспорта он подал.