Порье пообещал дочери отобрать чемпионский титул у Хабиба. Видео
21:50
Американец Дастин Порье перед боем с чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым поделился видео со своей дочерью, которая веселится и кричит: «Папа-чемпион»
— Я принесу его (чемпионский пояс) домой для тебя, малышка, — подписал видео в своем Instagram Порье.
Титульный бой пройдет в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября. Хабиб завоевал чемпионский пояс в апреле 2018 года в бою с Элом Яквинтой, после чего защитил его в поединке с Конором Макгрегором.
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