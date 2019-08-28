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Порье пообещал дочери отобрать чемпионский титул у Хабиба. Видео

21:50
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Американец Дастин Порье перед боем с чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым поделился видео со своей дочерью, которая веселится и кричит: «Папа-чемпион»

— Я принесу его (чемпионский пояс) домой для тебя, малышка, — подписал видео в своем Instagram Порье.

Титульный бой пройдет в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября. Хабиб завоевал чемпионский пояс в апреле 2018 года в бою с Элом Яквинтой, после чего защитил его в поединке с Конором Макгрегором.

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