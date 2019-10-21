Порье объяснил, почему Макгрегор хотел драться с Эдгаром

Американец Дастин Порье рассказал, почему ирландец Конор Макгрегор хотел подраться с Фрэнки Эдгаром.

Макгрегор ранее сообщил, что выйдет в октагон с Эдгаром, но президент UFC Дана Уайт отказался от этого поединка. Напомним, что в 2014 году Макгрегор победил Порье.

— Фрэнки — жесткий парень, большой чемпион, — цитирует Порье ESPN. — Последние два боя он проиграл и хотел сбросить вес до 135 фунтов. Я очень его уважаю, однако Макгрегор мог подумать, что он более удобный соперник.

Боится ли меня Макгорегор? Не думаю, что Конор вообще кого-либо боится. Не знаю, боится ли он именно меня, но, может быть, он ищет наиболее выгодный для себя бой. Нам никогда не предлагали провести этот бой. Хотя я продвигал эту идею. Продолжаю надеяться на это.