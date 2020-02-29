«Полжизни перед глазами пронеслось». Олейник рассказал, чем закончилась его последняя уличная драка

Российский боец UFC Алексей Олейник в интервью «СЭ» рассказал о том, как в последний раз подрался на улице.

— На улице давно не пускали кулаки в ход? — вопрос 42-летнему Олейнику.

— Что-то давненько не приходилось. Уже лет восемь. Как-то вечером выносил мусор, а там два пьяных парня куражатся. Здоровые кабаны лет по 25. По снегу разгоняются — и ногами в машину соседа. Стояла «Газель». Зеркало разбили.

— Это чудовищно.

— Я отложил ведро: «Вы что делаете, придурки?». А моя машина совсем рядом. Слышу в ответ: «Мы тебя сейчас порвем» — и летят, главное. Наверное, рвать. А я в тот день как раз гипс снял с раздробленной руки. Понимал — ей бить не могу. Это единственное, что немного напрягало.

— Отработали левой?

— Два-три удара — оба упали. Один прилег и успокоился. А другой как лег, так и лежит. Я сильно испугался тогда, честно говоря. Как раз тот, который больше меня на полголовы и значительно тяжелее. Приходил в себя минут пять. Парень поменьше хлопает его по щекам: «Вася, вставай, вставай...» А тот не шевелится!

— Ужасные ощущения. Вдруг помер?

— Да у меня полжизни перед глазами пронеслось. Вроде нападали на меня, только защищался — а человек лежит без сознания. Какие-то тетки образовались рядом: «Ты зачем избил ребят? Сейчас милицию вызовем!» — «Так на меня же кинулись. Вы не видели?» — «Мы видим, что ты стоишь, а они лежат...»

На счету Олейника 58 побед, 13 поражений и 1 ничья в ММА (7-4 в UFC). (Юрий Голышак)

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