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15 мая, 13:11

Энтони Смит во время боя с Уокером говорил: «Ты напал на мою семью»

Давид Хачатрян
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Полутяжеловес UFC Энтони Смит (36-18) во время боя с Джонни Уокером (21-7) неожиданно для всех сказал бразильцу: «Ты напал на мою семью», на что Уокер непонимающе ответил: «Что?!»

«Я искренне думаю, что вторжение в дом, возможно, задело Энтони Смита больше, чем мы думаем. Я не могу выбросить из головы фразу «Ты напал на мою семью». Это человек, у которого в середине боя случился посттравматический синдром», — написал боец UFC Крис Кертис в Twitter.

В 2020-м Смит сообщил, что в его дом ворвался грабитель, с которым он ввязался в драку. По словам Смита, грабитель принял все удары: коленями, кулаками, локтями, но все равно продолжал драться больше пяти минут. «Это был один из моих самых сложных боев в жизни», — говорил Смит.

Уокер победил Смита единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27). Бой состоялся 13 мая на UFC on ABC 4 в Шарлотте, США.

Джонни Уокер
Энтони Смит
UFC
ММА
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