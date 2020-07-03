Похороны Абдулманапа Нурмагомедова посетят только близкие родственники

Семья заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова приняла решение, что в его похоронах примет участие только узкий круг близких родственников, сообщает ТАСС.

— Приехал глава района, братья Нурмагомедова — сказали, что запрещено делать соболезнования, массовых похорон не будет, — рассказал глава села Кироваул Кизилюртовского района Дагестана, где планируется похоронить Нурмагомедова, Ильяс Хазиев. — У них многие в семье переболели коронавирусом, поэтому они решили, что не будут делать массовых похорон. Человек десять, только самые близкие родственники будут участвовать в похоронах.

Если не будет задержек, похороны будут сегодня после 10 часов вечера, если нет — тогда завтра утром.