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Похороны Абдулманапа Нурмагомедова посетят только близкие родственники

3 июля 2020, 18:13
Абдулманап Нурмагомедов. Фото "СЭ"
Абдулманап Нурмагомедов. Фото "СЭ"
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Семья заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова приняла решение, что в его похоронах примет участие только узкий круг близких родственников, сообщает ТАСС.

— Приехал глава района, братья Нурмагомедова — сказали, что запрещено делать соболезнования, массовых похорон не будет, — рассказал глава села Кироваул Кизилюртовского района Дагестана, где планируется похоронить Нурмагомедова, Ильяс Хазиев. — У них многие в семье переболели коронавирусом, поэтому они решили, что не будут делать массовых похорон. Человек десять, только самые близкие родственники будут участвовать в похоронах.

Если не будет задержек, похороны будут сегодня после 10 часов вечера, если нет — тогда завтра утром.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8882679

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