Почему Волков не говорит, какие у него проблемы со здоровьем? Отвечает менеджер бойца

Менеджер Александра Волкова – Иван Банников – рассказал, по какой причине российский боец UFC не объяснил, из-за каких точно проблем со здоровьем он был вынужден сняться с поединка против голландца Алистара Оверима. Бой должен был состояться 20 апреля на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге.

– Какие у Саши проблемы конкретно, афишировать бы не хотелось, – сказал Банников "СЭ". – Поскольку это может повлиять на выбор потенциальных соперников. Мы так долго молчали не потому, что такие злобные. Мы были на постоянном контакте с UFC. И договорились, что первым о снятии Александр напишет именно UFC, а потом уже – мы. Конечно, Саша был разбит, для него случившееся – личная трагедия.

Есть вещи, о которых не стоит рассказывать. У каждого бойца есть травмы, но о них лучше не говорить. Потому что в бою это может сыграть на руку оппоненту, – отметил менеджер.

30-летний Волков провел в ММА 37 боев (30 побед, 7 поражений). (Илья Андреев)

Волков планирует провести следующий бой в UFC летом