Победитель Мирзаева проведет следующий бой 6 марта

Российский боец Шамиль Шахбулатов в следующем поединке встретится с бразильцем Даниэлем Жубилеу. Бой состоится на турнире ACA 105, который пройдет 6 марта в Алматы.

Шахбулатов в последнем поединке победил соотечественника Расула Мирзаева нокаутом в первом раунде.

На счету Шахбулатова 9 побед, 2 поражения и 1 ничья. У Жубилеу 20 побед и 4 поражения. в Августе прошлого года он победил россиянина Махарбека Каргинова.