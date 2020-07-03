Петр Ян выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова
3 июля 2020, 15:37
Российский боец ММА Петр Ян выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова, отца российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
— Пусть земля будет пухом, — написал в «сториз» своего Instagram Ян.
Ранее стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве в возрасте 57 лет.
Из Instagram Петра Яна pic.twitter.com/isPZdAvzC0— vladimir vist (@VistVladimir) July 3, 2020
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