Российский боец ММА Петр Ян выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова, отца российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

— Пусть земля будет пухом, — написал в «сториз» своего Instagram Ян.

Ранее стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве в возрасте 57 лет.