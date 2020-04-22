Петр Ян: «Вероятно, UFC не хочет видеть двух чемпионов из России»

Российский боец UFC Петр Ян (14-1) предположил, почему ему не дают титульный бой. 13 июня он должен встретиться с бразильцем Марлоном Мораесом.

— Почему мне не дали шанса, когда стало понятно, что Жозе Алдо не сможет выступить на ближайшем турнире и принять участие в титульном поединке? Возможно, потому что я не в США и мое присутствие нельзя гарантировать, — цитирует Яна MMA Fighting. — Возможно, из-за того, что я не американец.

Возможно и то, что они боятся меня и не хотят давать шанса еще одному россиянину. Вероятно, что лига не хочет видеть двух чемпионов UFC из России.

Хабиб Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе.

31-летний Мораес занимает первую строчку рейтинга UFC в легчайшем весе, 27-летний Ян — третий. Всего в американском промоушене у него шесть поединков (6-0).