Первый тренер Конора Макгрегора по боксу Фил Сатклифф вспомнил первые дни ирландца в зале, а также оценил уровень бокса Дастина Порье.

«Я помню, как Конор пришел к нам мальчиком, помню его первый день, — сказал Сатклифф в интервью «TheMacLife». — Он пришел на тренировку в футбольных бутсах. Встал у груши и начал лупить ее. Стивен Кавана сказал ему: «Сынок, сними-ка бутсы. Это не футбол». И Конор вышел из зала, снял бутсы, вернулся босиком. Тогда он был просто одним из многих мальчиков, которые пришли в зал.



В чем был его главный талант? Способность читать удары и не пропускать их. Рабочая этика, он умел слушать. Всегда обращал внимание на нюансы, потом отрабатывал их. Его голова работает, как компьютер. И пахота. Он работал безумно много. Посмотрите, что он сделал со своим телом. Найдите его ранние фото и сравните с тем, какой он сейчас. Он превратился в машину. Он выглядит, как супергерой из комиксов. Просто машина.



Бокс Порье? Много ошибок. Идет вперед, руки стоят слишком широко, уязвим для ударов. Конор гораздо более техничный и обученный боксер. И он очень точный. Посмотрите все нокауты Конора. Он не бьет просто куда-то в голову. Челюсть, висок, кончик подбородка. У него рука не летит просто так».

23 января Конор Макгрегор и Дастин Порье встретятся в главном событии вечера на UFC 257 в Абу-Даби.