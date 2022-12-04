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Павлович: «Там, где я рос, приходилось разные ситуации встречать»

Давид Хачатрян
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Российский боец UFC тяжелого веса Сергей Павлович (17-1) сообщил на пресс-конференции UFC, что он был готов к ответным ударам Тая Туивасы (14-5).

— Ты не боялся, что Тай контрпанчер? Обычно его роняют, а он наносит ответный удар и этим выигрывает. Ты опасался этого?

— Знаешь, где я рос, там приходилось разные ситуации встречать, поэтому есть закалка небольшая. Нормально, не боялся.

Павлович победил Туивасу за 54 секунды, отправив австралийца в нокаут. Бой состоялся 4 декабря на UFC on ESPN 42 в Орландо, США.

Сергей Павлович
UFC
ММА
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