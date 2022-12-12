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12 декабря, 16:30

Папин назвал Дацика фаворитом в поединке с Шульским

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский боксер Алексей Папин заявил, что Вячеслав Дацик является фаворитом в поединке против Павла Шульского.

«Знаю обоих спортсменов достаточно хорошо. Но я все-таки думаю, что у Дацика шансов даже больше, чем у Шульского. Бокс у последнего лучше, но удары Дацика очень опасны», — отметил Папин в интервью РЕН ТВ.

Он счел, что Шульский может пропустить могучий удар от Рыжего Тарзана и отправиться в нокдаун.

«Варианты: 70 на 30 или 60 на 40 в пользу Дацика», — заключил боксер.

Четыре боя по правилам ММА зрители смогут увидеть вечером 16 декабря в прямом эфире телеканала РЕН ТВ. Этот турнир подведет черту под сезоном-2022 в проекте «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

Источник: https://ren.tv/news/sport/1055847-papin-schel-datsika-favoritom-v-poedinke-s-shulskim
Вячеслав Дацик
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