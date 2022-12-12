Долидзе заявил, что Блахович показал достойной бой с Анклаевым

Грузинский боец UFC Роман Долидзе прокомментировал поединок Магомеда Анкалаева (18-1) и Яна Блаховича (29-9), который состоялся 11 декабря на UFC 282 и завершился вничью.

«Очень непростой был бой для обоих спортсменов. Первое, что я бы хотел отметить — оба показали наивысший уровень, оба показали, что они готовы быть чемпионами. Сам бой мне очень понравился, я присутствовал в зале. И был очень удивлен. Мы были уверены, что Анкалаев со своими навыками может просто не почувствовать Яна, но Блахович показал очень достойный бой. Из-за урона, который Блахович нанес Анкалаеву, наверное, судьи приняли решение отдать ничью, хотя я склонялся к тому, что Анкалаев победил», — приводит слова Долидзе MMA.Metaratings.ru.

Бой Анкалаева и Блаховича завершился вничью раздельным решением судей (48-47, 46-48, 47-47). Пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе остался вакантным. Бой состоялся на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.