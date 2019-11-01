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Отец Хабиба рассказал, что сына исключили из колледжа за слабую успеваемость в изучении английского языка

15:30
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Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что сына исключили из колледжа за слабую успеваемость в изучении английского языка. Он отметил, что умственное развитие ставил всегда на первое место.

— Хабиб стал изучать языки немного позже, — приводит RT слова Нурмагомедова. — Кстати, из колледжа его исключили именно из-за незнания английского на должном уровне. Зато теперь завуч просит простить ее, когда слышит, как Хабиб общается на пресс-конференциях по всему миру. Поверьте, умственное развитие я всегда ставил на первое место. Говорил сыну: «Сначала учеба, а уже потом спорт».

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/682687-abdulmanap-nurmagomedov

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