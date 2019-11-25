Генеральный директор телеканала «Рен-ТВ» Владимир Тюлин, выступающий организатором боя Александра Емельяненко — Михаил Кокляев, рассказал о том, как родилась идея поединка, который состоится в Москве 29 ноября.

— На этапе словесных перепалок в интернете и появилась идея. Понятно, что мы все видели их перепалку, хотя вначале серьезно и не относились. Встретились с Сашей, спросили, насколько этот бой ему интересен, потом встретились с Мишей, он сказал, что ему нужно подготовиться. Мы прикинули, как это можно устроить, поняли, что это все подъемно для нас. С точки зрения телевидения все просто, у нас мужской канал, а что мужчинам нужно? Девушки, машины, драки. Все это у нас тут будет. Причем девушки как драться выйдут драться на ринг, так и выступят в качестве ринг-герлз, — сказал Тюлин. (Михаил Потапов)