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Опубликовано видео боя Умара Нурмагомедова против Гонсалеса

03:02
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В Ташкенте (Узбекистан) завершился турнир по смешанным единоборствам GFC 20. В главном поединке вечера на Global Fighting Championship российский боец ММА Умар Нурмагомедов победил аргентинца Брайана Гонсалеса. Умар — брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Канал FightSpace на Youtube опубликовал видео боя.

Россиянин одержал досрочную победу в первом раунде, применив удушающий прием. Он провел 12 боев в ММА и во всех победил.

Соперником Умара Нурмагомедова должен был стать Никита Чистяков, но он не смог участвовать в поединке из-за проблем со здоровьем.

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