«Он сломал Альдо психологически». Реакция Шлеменко на победу Петра Яна

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал «СЭ» победу Петра Яна над Жозе Альдо. 27-летний Ян выиграл у бразильца техническим нокаутом в четвертом раунде на турнире UFC 251 и стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

— Великолепное выступление! — сказал Шлеменко. — Мой прогноз полностью сбылся. Но пришлось поволноваться во втором раунде, когда Альдо наносил сильные лоу-кики. Убежден, что титул чемпиона UFC надолго задержится у Петра. В этом бою он показал свой дух. Это один из тех поединков, где он перетерпел боль и в результате сломал соперника психологически. (Илья Андреев)