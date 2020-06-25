«Он долго не мог встать». Минаков рассказал, как за 9 секунд нокаутировал будущего бойца UFC

Российский боец Bellator Виталий Минаков рассказал в интервью «СЭ», как 2011 году на 9-й секунде нокаутировал будущего бойца UFC испанца Хуана Эспино.

Поединок прошел на турнире «Самбо 70» против Испании. Для Минакова тот бой стал пятым в ММА, а для Эспино — третьим. Сейчас рекорд Минакова — 22-1, а Эспино — 9-1. В 2018 году испанец выиграл шоу The Ultimate Fighter.

— На заре карьеры у вас был поединок с испанцем, которого вы нокаутировали за 9 секунд.

— Эспино? Он сейчас в UFC, сильно похудел. По-моему, недавно выиграл шоу UFC (The Ultimate Fighter в 2018 году. — Прим. «СЭ»). Сам недавно узнал, увидел его в American Top Team. Лицо похожее, а фигура уже совсем другая, он неплохо подкачался.

Там у меня прошел очень сильный удар. Он долго встать не мог, падал постоянно. Даже в раздевалке падал, его потом увезли. Колотушка залетела очень хорошо, это единственное, что я на тот момент отрабатывал. У него была манера сразу идти вперед, в атаку. Моя задача была левой рукой с подскоком дернуть его и закинуть правую. Сделал все машинально, не видя момента. Просто навстречу, как говорится. Такое попадание получилось, что всю массу туда вложил. (Илья Андреев)