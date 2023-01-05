О'Мэлли восхищен Мейвезером: «Он тренируется по три-четыре раза за день!»

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли (16-1) заявил, что он остался под большим впечатлением от отношения экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего (50-0) к своей работе.

«Я смотрел много тренировок Флойда. Этот мазафакер тренируется по три-четыре раза за день. Часами, — отметил О'Мэлли на своем YouTube-канале. — Чертовски круто иметь рекорд 50-0 и уйти непобежденным. Это так вдохновляет! Хотел бы я довести свой рекорд до 50-0. Блин, у него крутое отношение к своей работе. Без такого трудолюбия вы не доведете рекорд до 50-0, не станете вторым Флойдом. Он постоянно бегает, бьет по мешку, по лапам. При этом создается впечатление, что вокруг него всегда ошиваются чики. Вот это баланс!»

Мейвезер в прошлом бою победил блогера Деджи техническим нокаутом в шестом раунде. Бой состоялся 13 ноября в Дубае, ОАЭ.