О'Мэлли на UFC 248 нокаутировал Киньонеса

Американский боец Шон О'Мэлли, выступающий в полулегком весе (до 65,8 кг), на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе (США) победил мексиканца Хосе Киньонеса. На третьей минуте первого раунда был зафиксирован технический нокаут.

Поединок между ними должен был состояться 6 октября 2018 года на шоу UFC 229, однако в организме американца было обнаружено запрещенное вещество остарин. О'Мэлли был включен в кард турнира UFC 239 (6 июля 2019 года), планировалось, что его соперником станет Марлон Вера. Однако в допинг-пробе бойца вновь нашли остарин. О'Мэлли и Киньонес должны были встретиться на UFC 247, но бой перенесли по неизвестным причинам.

На счету 25-летнего О'Мэлли 11 побед, 0 поражений. У 29-летнего Киньонеса — 8 побед, 4 поражения.