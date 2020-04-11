Бывший боец UFC Олег Тактаров высказался о ситуации с отменой боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

— Поединок Тони — Хабиб? Всем уже наплевать. Спрашиваете про фантастику. Спросите, когда мы полетим на Марс, встретимся с новой галактикой... Это более реально, чем шестой бой... Тони — сумасшедший мексиканец, поэтому его все боятся. Он будет драться до последнего, — сказал Тактаров в прямом эфире своего Instagram.

1 апреля 31-летний Нурмагомедов сообщил, что его бой с 36-летним Фергюсоном отменен, потому что чемпион UFC в легком весе не может покинуть Россию из-за пандемии коронавируса.

10 апреля отменили турнир UFC 249, на котором изначально планировали провести поединок.

Бой Хабиба и Фергюсона сорвался уже в пятый раз.

Скрасить пребывание на карантине любителям ММА готов видеосервис more.tv. Портал дает возможность бесплатно подключиться по промокоду SIDIMDOMA и посмотреть лучшие бои Хабиба и Тони, а также кучу другого годного контента — фильмы, сериалы, спорт. Активировать промокод можно до 12 апреля включительно, он дает 45 дней подписки на весь контент.