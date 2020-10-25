Олег Тактаров: «Может, разговоры о титулах Конора заставят Хабиба вернуться»

Бывший российский боец ММА Олег Тактаров считает, что на решение Хабиба Нурмагомедова возобновить карьеру могут повлиять разговоры о Коноре Макгрегоре. Накануне Хабиб отстоял титул чемпиона UFC в легком весе, одолев Джастина Гэтжи. Поединок состоялся 24 октября в ОАЭ. После боя Хабиб объявил об уходе из спорта.

— Из-за денег он не вернется, я уверен, — цитирует Sport24 Тактарова. — Может быть, если он внутри себя останется мальчишкой-спортсменом, который будет слышать постоянно о Макгрегоре, который будет говорить, что он чемпион в двух весовых категориях, а Хабиб — в одной; может, это заставит его вернуться — и в другой дивизион, скорее всего.

— Хабиб может вернуться ради боя с Жоржем Сен-Пьером?

— Это бой за деньги. Сен-Пьер — последний человек, который для Хабиба является легендой. То есть, я для него перестал быть кем-то, возможно, в 2008 году, когда он увидел меня вживую. Я не его поколения человек, я поколения практически его отца. Связи с Хабибом особо нет. А вот Сен-Пьер — это тот, кто его реально мотивировал. Мне кажется, это все как-то неправильно... Выиграть Сен-Пьера болевым? Да, наверное, интересно. Но бить его, своего вдохновителя, по голове — ну не знаю... Хотя если будет какая-то высокая цель — построить мечеть, на которую денег нет, например, — то такое вполне можно себе представить. Но в плане удовлетворения спортивных амбиций его может смотивировать только выигрыш в категории выше.