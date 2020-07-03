В Москве скончался отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Магомедович Нурмагомедов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Ему было 57 лет.

В 2018 году обозреватель «СЭ» провел четыре дня в гостях у отца Хабиба Нурмагомедова — знаменитого тренера Абдулманапа, который воспитал 27 чемпионов мира.

— У меня 27 чемпионов мира... — произносит многозначительно.

Не зря я почувствовал беду. Кажется, из меня уважаемый Абдулманап пожелал вылепить 28-го. Всякое утро устраивал побудку:

— На зарядку! На пляж!

Это еще не посадил на то, что называет «жесткой диетой».

Встаю на те самые весы, на которых Хабиб стоял не раз. Показывают 98. Нурмагомедов-старший хмурится.

— А Хабиб сегодня вышел на цифру меньше 80 килограммов. Сегодня мне уже написал. Утром 79,500...

Все это звучит как упрек. Мне горько. Я готов на все — чтоб тоже выйти на «цифру меньше 80 килограммов».

За четыре дня я растрясу по здешним дорогам четыре килограмма. Но это так, к слову.

— На жесткую диету Хабиб садится за 25 дней до боя. Мы идем с опережением графика на 2 дня. Я так рад! Значит, через неделю у него будет 78. Мы на старте сгонки.

— Самый большой вес, который он сбрасывал?

— 18 килограммов. Надо было скинуть за 2 месяца и 6 дней. Удалось! После операции приехал, встал на весы — 91! Но это быстро превратилось в 86. Стоило начать тренировки.

— Склонен к полноте?

— Это у нас наследственное. Держимся до 33 лет, потом пошло-поехало. Я когда боролся — весил 71. Знаете, сколько сейчас? Вот сейчас встану на весы... Вот — 111! Ха-ха!

— Вы представляете, как сегодня Хабиб позавтракал?

— Овсяная каша, три финика, три ореха, половина банана, две ложки меда. У меня есть метод «медок». Сгонка идет без ущерба для здоровья. Откажитесь от соленого, жирного и мучного. Нельзя вообще прикасаться к винограду — от него вес сразу увеличивается. Нужны финики, мед, орехи и черная икра. Обязательно кизлярского производства. 21 день кушайте только это в любом количестве. Объесться финиками трудно. Пейте много воды. Вес уйдет, обещаю. Но это жесткая диета.

— Еще и заниматься?

— Для начала — не очень активно. 6 километров в день ходите. Полтора километра проплывайте. Потихоньку каждую неделю прибавляйте. Прислушивайтесь к себе — как чувствуете? Если утомлены, прибавлять не надо. Да, забыл! Курдюк надо исключить...

— Это особенно обидно.

— Вот вы смеетесь, а мы бараний курдюк едим с финиками. Вот икры у меня в холодильнике две банки. Жаль, не успели съесть... (Юрий Голышак)

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