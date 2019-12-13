Нурмагомедов заявил, что ему будет тяжело боксировать с Мейвезером

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему было бы тяжело противостоять американцу Флойду Мейвезеру в боксером поединке.

— Я подписал контракт на бой в апреле, ни о боксе, ни о Мейвезере пока не думаю, — приводит ТАСС слова Нурмагомедова. — У меня очень серьезный соперник, мне надо пройти это испытание, а потом можно будет посмотреть. Бокс — это его вид спорта, и он этим занимается всю жизнь. Он лучший в этом деле на данный момент — 50 боев, 50 побед. Что я могу сказать, Мейвезер — это один из величайших боксеров всех времен. Именно в боксе с ним будет очень тяжело.

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Поединок Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона запланирован на турнире UFC в Нью-Йорке 18 апреля будущего года. На счету Мейвезера 50 боев и 50 побед в профессиональной боксерской карьере. В 2020 году 42-летний американец проведет поединок с одним из бойцов UFC.