Бывший боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу Дня матери.

Напомним, после победы над Джастином Гэтжи Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. По его словам, он дал маме обещание закончить с боями.

— У нормальных людей каждый день — это День матери, — подписал Хабиб свою фотографию в папахе в Instagram.