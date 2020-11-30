Нурмагомедов: «У нормальных людей каждый день — это День матери»
09:06
Бывший боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу Дня матери.
Напомним, после победы над Джастином Гэтжи Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. По его словам, он дал маме обещание закончить с боями.
— У нормальных людей каждый день — это День матери, — подписал Хабиб свою фотографию в папахе в Instagram.
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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