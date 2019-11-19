Новым соперником Шлеменко на турнире в Екатеринбурге должен стать американец Бранч

Российский боец Александр Шлеменко, который 14 декабря возглавит турнир по смешанным единоборствам RCC7, встретится с американцем Дэвидом Бранчем (22-6). Изначально 35-летний россиянин должен был драться с чемпионом PFL в среднем весе Луисом Тейлором, но американец получил травму и отказался от боя.

— Скорее всего, соперником Александра станет Дэвид Бранч, — приводит пресс-служба RCC слова исполнительного директора лиги Николая Клименко. — Уже прошли переговоры, и мы договорились об условиях. Сейчас занимаемся оформлением визы и подписанием контракта. Как только уладим все формальные моменты, объявим этот бой официально.

38-летний Бранч провел за свою профессиональную карьеру 28 поединков, 22 из которых он выиграл. Все его бои прошли в США в различных организациях, в том числе в UFC, Bellator и WSOF. В последней он провел десять поединков, стал чемпионом в средней и полутяжелой весовых категориях. В UFC он провел девять боев, одержал четыре победы, в том числе и над будущим претендентом на пояс чемпиона Тиагу Сантосом.