Носов утверждает, что в руке Яндиева была салфетка, а не кастет

Бронзовый призер-2004, дзюдоист, бывший депутат Госдумы России и друг бойца Адама Яндиева Дмитрий Носов посетил спортсмена в камере СИЗО.

«Только что посетил камеру с Яндиевым. Моя позиция прежняя — Адам должен понести наказание по закону! Он виноват, как отец и гражданин России! Но. Прав как мужчина. Такое, увы, часто не совпадает с УК РФ.

Главное, что я хочу донести, что он не мерзавец и не подлец, он заложник чужого вранья и своей горячности!

А сейчас задумайтесь. Если по словам Харитонова салфетка — это кастет, а Камил Гаджиев сурово избит Яндиевым, то может и долг из той же истории", — написал Носов в Instagram.