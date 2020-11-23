Носов назвал полным бредом слухи, что Яндиев откупился от прокуратуры

Бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо 2004 года Дмитрий Носов в беседе с «СЭ» прокомментировал реакцию общественности на драку Адама Яндиева с Сергеем Харитоновым.

— Я вижу, что со стороны Харитонова задействованы очень большие силы — PR, SMM, я уже в Instagram вычислил активно работающих людей, — заявил Носов. — Люди начинают писать, что Яндиев «отмазался», «купил прокуратуру» — это такой бред. Как человек, работавший в комитете по безопасности и противодействию коррупции, за легкие телесные повреждения раньше вообще отпускали домой. Снимали побои и отпускали домой. Только в прошлом году в связи с резонансным случаем с Кокориным, впервые людей арестовали и поместили в СИЗО. Потому что это было резонансное дело, — сказал Носов.

— Можете поднять практику работы прокуратуры — за легкие повреждения больше, чем на двое суток, не задерживают вообще. Сейчас малограмотные люди говорят, что Яндиев «отмазался» и его надо посадить, просто жаждут крови. Они по сути даже не знают законов и правоприменительной практики. Хотят посадить его за то, что он Яндиев, что он ингуш. Я выступил против этого. Я против деления людей на кавказцев, русских, нерусских. Все равны перед законом, все должны отвечать по закону, — заявил олимпийский призер. (Константин Колмаков)