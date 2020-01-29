«Никогда не соглашусь на бой с Хабибом». Усман считает Нурмагомедова своим братом

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман заявил, что не при каких условиях не готов драться с действующим чемпионом легкого дивизиона Хабибом Нурмагомедовым.

— Никогда не соглашусь на бой с Хабибом — это мой брат. Я не вижу возможности для этого поединка. Это наш обоюдный с ним интерес, — приводит слова Усмана BJ Penn со ссылкой на JRE MMA Show.

Я вообще не вижу себя в поединке с Хабибом, как и в поединке с Исраэлем, хотя многие люди продолжают об этом говорить. Два чемпиона из Нигерии лучше, чем один чемпион, удерживающий два титула. У меня нет никакого желания это делать. Исраэль мой брат.

14 декабря на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе Камару Усман провел первую успешную защиту титула, победив техническим нокаутом в пятом раунде Колби Ковингтона.