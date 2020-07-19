Непобежденные Коста и Адесанья встретятся в сентябре на UFC 253

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья встретится с непобежденным бразильцем Пауло Костой на турнире UFC 253, сообщает Combate. Бой пройдет 19 сентября. Об этом подтвердил Коста в своем Twitter.

Коста и Адесанья должны были встретиться в конце 2019 года, но поединок не состоялся из-за травмы бразильца.

Адесанья провел последнюю защиту против Йоэля Ромеро, которого победил единогласным решением. 30-летний новозеландец одержал за свою карьеру 19 побед.

29-летний Коста также является непобежденным бойцом с 13 победами в активе.