Немков назвал ошибку Анкалаева в бою с Блаховичем

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (15-2) заявил, что Магомеду Анкалаеву (18-1) следовало защищаться от лоу-киков Яна Блаховича (29-9), а не принимать удары. Об этом Немков сказал в интервью «СЭ».

— Блаховичу уже 39, вершину карьеры он, скорее всего, прошел.

— Я, если честно, за ним мало следил. Он сначала проигрывал, потом Никиту Крылова задушил, потом кого-то вырубил, Кори [Андерсона] вырубил. Такой бьющий, но особо не обученный. Магомед Анкалаев — обученный, бьющий, функционал хороший. Козырей у него больше, как говорится. Не знаю, что было с Магомедом в перерывах между раундами... Может, замкнулся, может, переживал... Его тренер Сухраб после первого раунда, второго просто заставлял его идти вперед и делать свою работу. А у Магомеда какой-то ступор был. Думаю, если бы он начал сразу начал работать, как работал в четвертом и пятом раундах, то вопросов бы не было, ему бы отдали титул и все было бы хорошо.

— Можно сказать, экстренная ситуация случилась: Блахович отбил ему ногу, и Анкалаеву просто нужно было бороться.

— Если честно, не понял, в каком моменте он отбил ему ноги. Несколько ударов было блок в блок — может, какая-то травма была у Маги. Потому что несколько ударов Блахович нанес кость в кость — под переднюю ногу, и у Маги начались проблемы.

Если бы он [Анкалаев] не стоял, работал свою работу, раздергивал, бил, ставил бы блоки под лоу-кики, ничего этого бы не было. Когда принимаешь в ногу раз, два, три, четыре удара и не делаешь блок, тогда и начинаются проблемы, отбитые ноги.

— Блахович хорошо провел первые два раунда, а потом выдохся. Пока он был свежим, тебе не показалось, что в стойке Блахович — боец более высокого класса, чем Анкалаев?

— Нет, не показалось. Попаданий руками у них примерно одинаковое количество. Но Блахович примерно третьим-четвертым лоу-киком пробил правую ногу Анкалаеву. Магомед поменял стойку, и Блахович пробил ему еще и левую ногу. Был момент на повторе: Блахович бьет раз лоу-кик в левую ногу — видно, что болезненно, а потом через пять секунд бьет второй лоу-кик и попадает в то же место. И никакой реакции. Ну выставь костяшку — блок, и в третий раз он уже не захочет туда бить.

— Сухраб Магомедов после первого раунда сказал, что Блахович бьет лоу-кики как лопух.

— Он не скрывал эти лоу-кики, не прикрывал руками. Он просто брал и бил их тупо. И они все заходили.

— Если бы ты бился с Блаховичем, мы бы увидели битву лоу-киков? Кто бы из нее вышел победителем?

— Не знаю, это только бой может показать. У кого кости крепче, как говорится. И характер. Я уверен, что я бы не стоял и не принимал на ногу. Я бы пытался встретить ногу, пытался бы блок поставить. Что-то из этого.

Бой Анкалаева и Блаховича завершился вничью раздельным решением судей (48-47, 46-48, 47-47). Пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе остался вакантным. Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.