"НБА, я иду". Видео с трехочковым броском Хабиба Нурмагомедова

Боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал новое видео в Инстаграме. 30-летний россиянин сыграл в баскетбол и исполнил красивый трехочковый бросок.

"НБА, я иду", – подписал видео Нурмагомедов.

7 сентября Хабиб проведет поединок на турнире UFC 242 в Абу-Даби с Дастином Порье​.

​Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за беспорядки после поединка с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Срок отстранения российского спортсмена истечет в июле 2019-го. На счету Хабиба 27 боев и ни одного поражения. Нурмагомедов выступает в ММА с 2008 года.