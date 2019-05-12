"Наставление отца – это лучшее, что есть в жизни". Хабиб – о семейных ценностях

Боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в Инстаграме опубликовал фотографию со своим отцом Абдулманапом и двоюродным братом Умаром.

– Наставление отца – это лучшее, что есть у нас в жизни из мирской суеты, пусть Аллах объединит нас с нашими родителями в Раю, – подписал фото Хабиб.

Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за беспорядки после поединка с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Срок отстранения российского спортсмена истечет в июле 2019-го.