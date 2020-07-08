Муслим Салихов: «В бою Усмана и Масвидаля может быть много неожиданностей»

Российский боец UFC Муслим Салихов в интервью «СЭ» поделился мнением о титульном бое UFC в полусреднем весе между Камару Усманом (16-1) и Хорхе Масвидалем (35-13). Поединок пройдет на шоу UFC 251 в Абу-Даби (ОАЭ) 12 июля рано утром по московскому времени. Сейчас чемпионский пояс принадлежит Усману.

Изначально соперником Усмана должен был стать Гилберт Бернс, но бразилец заразился коронавирусом. Договоренность с Масвидалем была достигнута за неделю до турнира.

— Думаю, Масвидаль готовился к этому бою, — сказал Салихов. — Не знаю, как в последнее время, но, думаю, он ждал, что будет драться с Усманом, и готовился к его специфике. Где-то читал, что он готов на 100 процентов. Значит, он действительно готовился, раз так быстро вышел на замену за 6 дней [до боя]. Скорее всего, он в хорошей форме.

— Будет очень интересный бой, — отметил российский боец. — Потому что Усман готовился в бою с Бернсом к другому. Уже подготовку не поменяешь, поэтому много неожиданностей может быть. Я думаю, все равно Усман — фаворит. Но Масвидаль тоже имеет шанс выиграть — нокаутом. Он очень жестко бьет. Часто нокаутами заканчивает бои. У нокаутера всегда есть шанс. (Илья Андреев)