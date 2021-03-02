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«Мой брат, тебя будет не хватать». Сехудо отреагировал на пост Чимаева о завершении карьеры

09:23
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо отреагировал на пост шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева о завершении карьеры.

«Мой брат, тебя будет не хватать», — написал Сехудо в комментариях.

Ранее бой Чимаева с британцем Леоном Эдвардсом был перенесен в третий раз, а теперь сорвался окончательно. У шедского бойца были осложнения после перенесенного коронавируса.

26-летний Чимаев одержал 9 побед в 9 поединках. В UFC у него три победы в трех боях.

Последний поединок он провел в сентябре 2020 года, нокаутировав Джеральда Мершерта.

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