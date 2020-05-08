«Мое тело буквально как большой механизм». Фергсюон рассказал, как собирается победить Гэтжи

Американский боец ММА Тони Фергюсон на пресс-конференции перед боем против Джастина Гэтжи на турнире UFC 249 рассказал, как планирует победить.

— Я буду настоящим. Ведь я много выигрывал чемпионат штатов по борьбе, а еще играл в футбол и бейсбол, — передает слова Фергюсона MMA Fighting. — Мое тело буквально как большой механизм. Если что-то не так, я сразу это чиню. Тренировался я весь ноябрь, больше и больше, и больше тренировок. Все думают, что я тренировался по 5-6 часов, но нет — по 12 часов в день! Когда я выкладываюсь, то должен быть уверен, что делаю все правильно. Неважно, кого поставят против меня. В выходные будет Джастин Гэтжи. Меня зовут Тони Фергюсон, и на UFC 249 будут фейерверки летать, прямо как сказа Дана Уайт.

Поединок Фергюсона (25-3) и Гэтжи (21-2) пройдет в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США).