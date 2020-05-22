«Мне жалко моих следующих соперников». Александр Емельяненко продолжает набирать форму

Российский боец ММА Александр Емельяненко после очередной тренировки записал видеообращение, которое опубликовал в Instagram. 24 июля у него запланирован бой против Магомеда Исмаилова.

«Каждый день прекрасен. Сегодня он прекрасен по-особому. Потихоньку набирается объем, опыт, знания, техника, умения. Мастерство, другими словами. Не завидую тем, кто будет драться против меня. Мне их жалко. Ну такая работа — жалостливо бить. Готовьтесь», — сказал Емельяненко.

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