Министр спорта Матыцин выразил соболезнования семье Абдулманапа Нурмагомедова

Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

— От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Абдулманапа Магомедовича Нурмагомедова, — сказал министр. — Не стало выдающегося тренера, мудрого наставника, воспитавшего многих чемпионов по боевому самбо и борьбе.

Всю свою жизнь Абдулманап Нурмагомедов посвятил подготовке спортсменов высокого класса и популяризации занятий спортивными единоборствами. Благодаря ему огромных успехов в смешанных боевых искусствах добился его сын Хабиб Нурмагомедов. Хочу пожелать семье Абдулманапа Магомедовича мужества и стойкости, чтобы перенести эту тяжелую утрату".

Известному специалисту было 57 лет. Абдулманап Нурмагомедов — заслуженный тренер России. За свою карьеру он воспитал 18 чемпионов мира. По этому показателю он вошел в Книгу рекордов России.

В последние годы он возглавлял собственную школу и тренировал своего сына Хабиба Нурмагомедова.